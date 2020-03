CYCLISME L'Allemand remporte une course tronquée d'une étape

Nairo Quintana gagne la dernière étape de Paris-Nice — Alain JOCARD / AFP

Le champion d'Allemagne Maximilian Schachmann (Bora) a gagné samedi Paris-Nice, la dernière course cycliste pour le peloton international avant une pause d'une durée encore inconnue en raison de la pandémie de coronavirus.

Le Colombien Nairo Quintana (Arkea-Samsic) s'est adjugé dans la station de La Colmiane la 7e étape de la « course au soleil », qui s'est terminée un jour plus tôt que prévu. Avec la fin des épreuves de biathlon, dont la poursuite féminine sera la dernière course, c'est désormais rideau total sur le sport mondial.