ASSE-Bordeaux EN DIRECT : Score nul et vierge à la pause... Les Verts dominent mais ne trouvent pas la faille

Bienvenue à tous pour ce 116e ASSE-Bordeaux de l'histoire, soit l'affiche la plus disputée du championnat de France ! Pour les Verts, attention à la gueule de bois ! Trois jours après leur qualification héroïque pour la finale de la Coupe de France, face à Rennes (2-1), dans un Geoffroy-Guichard en ébullition, les Stéphanois retrouvent le Chaudron et l’ordinaire du championnat, ce dimanche à 15h, face à Bordeaux. En grand danger en Ligue 1 avec seulement deux points d’avance sur Nîmes, 18e et barragiste, l’ASSE n’a pas le choix : la victoire est impérative pour se donner un peu d’air et s’éloigner de la zone rouge. Les Verts, qui n’ont pris qu’un seul point sur les six dernières journées, trouveront face à eux des Girondins englués dans le ventre mou et actuellement au ralenti. Les hommes de Paulo Sousa n’ont en effet plus gagné depuis quatre journées et leur succès à Metz, le 8 février. Ce sont donc deux équipes à la relance qui s’affronteront ce dimanche. On se retrouve quelques minutes avant le coup d’envoi pour les compos.