Biathlon EN DIRECT : Le relais mixte simple avec Jacquelin mais sans Fourcade...Nouvelle médaille pour les Bleus aux Mondiaux?

Quand il n'y en a plus, il y en a encore. La Fédération internationale de biathlon, jamais trop regardante quand il s'agit d'ajouter une course au calendrier, inaugure cette fois (enfin pour la 2e fois) le relais mixte simple aux championnats du monde. Une femme, un homme, et on laisse faire la nature. Les Bleues compteront sur un duo Bescond-Jacquelin, un choix qu'on peut qualifier de risqué, dans le sens ou Nanas tire de travers depuis une semaine, pendant que Jaquelin entame sa 72e heure de rang sur le dancefloor de l'hôtel des Bleus depuis son titre en poursuite. Mais on s'en fout on y croit quand même. Rendez-vous à 14h15.