OL-OM EN DIRECT : Les Lyonnais se réveillent enfin grâce à Dembélé et Aouar…. Suivez le choc de Coupe de France en live...

Bien le bonjour à tous les 20 Minutos ! Bienvenue dans le formidable outil de Décines, qui ne devrait être qu’aux deux tiers plein ce mercredi (21h05) pour une sacrée affiche. Un Olympico, ça ne manque déjà jamais de piquant, même quand il y a un wagon d’absents de chaque côté (Marcelo, Jean Lucas côté OL, Caleta-Car, Amavi, Radonjic et Benedetto à l’OM). Mais pour un quart de finale de Coupe de France, ça peut avoir de la gueule, n’est-ce pas ? Et ce avec en toile de fond la fascinante série d’échecs de Rudi Garcia face aux grosses équipes de Ligue 1, et la dimension cruciale de ce rendez-vous pour un OL (9e) largué à 16 points de son rival marseillais en championnat, et à huit points de Rennes (3e). Rudi va-t-il mettre fin à sa malédiction au meilleur moment, contre son ancien club, ou va-t-il encore permettre notamment à Dimitri Payet de flamber comme au match aller ? On vous raconte très vite tout ça en direct du Parc OL sur 20 Minutes.

>> Rendez-vous à 20h50 pour le début du live, et coup d’envoi du match à 21h05