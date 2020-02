Coupe de France : Raphinha met les Bretons dans le bon sens.. Suivez avec nous le quart de finale entre Belfort et Rennes

20h45 : Côté rennais, il y aura un champion du monde ce sori sur le terrain. Le plus grand (par la taille) d'entre eux : Steven Nzonzi ! C'est la première titularisation de l'ancien joueur de Séville et Galatasaray avec les Bretons. On va voir ce que ça dit car il était en échec en Turquie.

Sinon, on part sur du Mendy - Traoré, Gélin, Gnagnon, Léa Sliki - Camavinga, Nzonzi, Del Castillo, Hunou, Raphinha - Niang.