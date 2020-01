Bonsoir la team ! Bienvenue au Roazhon Park pour suivre avec nous un derby comme on les aime et qui fleure bon les crêpes et le cidre (c’est dimanche la Chandeleur au fait!). Le match s’annonce sympa sur le papier d’autant que les deux clubs jouent le haut de tableau. En pleine bourre depuis décembre, le Stade Rennais a l’occasion ce soir de conforter sa troisième place au classement et de mettre la pression sur Marseille, qui se déplacera dimanche soir à Bordeaux. Une petite surprise attend également les spectateurs avec la présentation de la recrue Steven Nzonzi juste avant le coup d’envoi. Du côté du FC Nantes, c’est un peu moins la teuf. D’abord parce qu’ils n’ont pas signé de champion du monde au mercato. Et ils viennent surtout d’aligner deux défaites de suite face à Lyon en Coupe de France et Bordeaux en championnat. Mais les hommes de Christian Gourcuff, 6e de Ligue 1, ont montré cette saison qu’ils avaient de la ressource. Et en cas de victoire chez le rival, où il n’a plus gagné depuis 2013, le FC Nantes en profiterait pour se rapprocher du podium.

On se retrouve vers 20h30 pour le début de ce live avec un coup d'envoi qui sera donné à 20h45 !