Biathlon EN DIRECT: Fourcade et QFM sont trop forts... Nouveau doublé pour la France du biathlon... Suivez la poursuite de Ruhpolding...

Après la magnifique parenthèse collective du relais masculin, retour aux courses individuelles pour clore ce week-end de biathlon à Ruhpolding avec une poursuite qu’on attend avec impatience. Fourcade, intouchable depuis dix jours, s’élancera avec trois secondes d’avance sur QFM. Enormes sur les skis, les deux Français vont donc pouvoir partir fort ensemble en tête de la course pour essayer de creuser d’entrée l’écart sur Doll (+12"). A la cinquième place, Desthieux et Claude partiront dans le même temps (+23") tout comme Jacquelin et Guigonnat (+45" et 46"). Si avec un ordre de départ aussi favorable, on ne fait pas une grosse course, on comprend plus rien au biathlon.

