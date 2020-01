Mercato EN DIRECT: L'Inter et Chelsea proches d'un accord pour Giroud? Cavani veut se faire la malle...

9h55: Cavani veut partir, mais le PSG en demande 30 millions d'euros

Info L'Equipe. Pour un joueur qui n'a plus que six mois de contrat, c'est cher, très cher. Si ça, c'est pas un non déguisé de Leonardo à l'Atlético, j'y comprends plus grand-chose en mercato. D'autant que, 30 millions ou pas, derrière il faudrait que Paris remplace le bonhomme en vue des échéances à venir (dont l'élimination en 8es de C1).