Biathlon EN DIRECT: Jacquelin craque sur le debout et ressort très loin... Les Bleus vont devoir cravacher...

14h10: Petite explication sur l'ordre choisi

Déjà, Jacquelin pour commencer et Desthieux en 3 ça ça ne bouge pas. Jacquelin tire très vite et peut faire des différences dès les premiers tours, quand tout le monde est encore là, et Desthieux est sûrement le plus «aléatoire» des quatre alors on le planque un peu en le mettant quand la course est décantée mais sans que ce soit décisif non plus.

Ensuite, ça se joue entre les postes 2 et 4, un peu là où tout se joue (pour creuser d'abord, et puis pour finir le boulot) et où tu mets les maillons forts en général. Fourcade et QFM sont interchangeables pour le coup, mais le staff a voulu tester ça comme ça pour aujourd'hui.