Mercato EN DIRECT: Les dirigeants lyonnais à Villarreal pour Toko-Ekambi... L'OM risque de perdre son grand espoir Lihadji...

10h15: C'est terminé pour l'OM dans le dossier Lihadji

Il est le plus grand espoir sorti du centre de formation de l'OM depuis des lustres et... il va filer entre les doigts des dirigeants. Isaac Lihadji, 17 ans, ne signera pas pro à Marseille. L'OM a rompu les négociations et l'a fait savoir au joueur, indique l'AFP, qui confirme des infos de RMC. Andoni Zubizarreta, «lassé par les atermoiements du joueur et de son entourage», selon la radio.

Lihadji, 25 minutes de jeu en L1 cette saison, n'est plus présent sur les feuilles de match depuis des semaines, André Villas-Boas voulant attendre que sa situation soit éclaircie. Elle l'est, et pas vraiment dans le sens espéré. Lille et Dortmund (évidemment) serait à l'affut pour récupérer le gamin.