Reims-Strasbourg EN DIRECT : Qui sera le premier demi-finaliste de la Coupe de la Ligue ? Suivez le match avec nous...

20h45 : Bonsoir et bienvenue à tous ! Direction Reims et Auguste-Delaune ce mardi pour le premier quart de finale de la dernière Coupe de la Ligue. Les Champenois accueillent les Strasbourgeois, soit rien de moins que les tenants du titre. La rencontre semble assez ouverte entre l’actuel 6e de Ligue 1, et le 11e. Ce qui ne veut pas dire qu’il y aura forcément beaucoup de buts ! En championnat justement, les deux équipes s’étaient quittées sur un triste 0-0 en août. Et depuis le début de la saison, les Marnais n’ont encaissé que six buts dans leur antre. A l’inverse, le Racing a souvent du mal loin de la Meinau mais rêve de poursuivre sa belle histoire avec la compétition… C’est pas la Ligue des Champions ce mardi mais ça pourrait être sympa.