OL-Toulouse EN DIRECT : L'OL à la relance... Suivez le 8e de finale de Coupe de la Ligue en live

Les jambes vont-elles trembler ce mercredi au Parc OL ? Entre un OL en pleine déprime, marqué par les graves blessures de Depay et Reine-Adelaïde, et un TFC lanterne rouge de L1 qui n'en finit plus de couler, ce sont deux grands malades qui vont s'affronter pour une place en quart de finale de Coupe de la Ligue. Deux équipes confrontées en plus à une fronde d'une partie de leurs ultras. Autant dire que sur le papier, on ne s'attend pas forcément à du foot champagne. Mais sait-on jamais... L'enjeu sera donc un peu le même pour Lyonnais et Toulousains : stopper la série noire et remettre un peu de baume au coeur de leurs supporters.