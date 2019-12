Zozulya avec le maillot de l'Ukraine lors de l'Euro 2016. — SIPANY/SIPA

Le match de deuxième division de championnat espagnol entre le Rayo Vallecano et Albacete a été « suspendu » dimanche soir, en raison de « chants et insultes répétés » proférés à l’encontre de l’avant-centre d’Albacete Roman Zozulya, ont annoncé les deux clubs dimanche.

Raúl M. Presa: “Es una noche muy triste para el Rayo y el deporte. Queremos condenar tajantemente los insultos que una parte de la afición, ubicada en el fondo, ha proferido a un jugador rival”. — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) December 15, 2019

« En raison de chants et insultes répétés proférés durant la première période de #RayoAlbacete, le match est suspendu », a posté le Rayo Vallecano sur Twitter dimanche soir. « En concertation avec le Rayo Vallecano, Albacete Balompié et la Liga, l’arbitre et la fédération espagnole de football ont décidé de suspendre le match à Vallecas. Une décision prise dans le seul but de préserver les valeurs du sport que nous aimons, et de notre compétition », a pour sa part déclaré le club d’Albacete sur Twitter.

La Ligue espagnole a « manifesté son accord » avec cette décision, ajoutant qu’elle « travaille pour éradiquer la violence, le racisme et la xénophobie dans les stades » en Espagne. Alors qu’une partie des supporters du Rayo Vallecano a proféré des chants « Zozulya est un nazi » en première période, l’arbitre de la rencontre, José Luis Lopez Toca, a décidé de suspendre la rencontre pendant quelques minutes.

Les joueurs d’Albacete ont refusé de revenir sur la pelouse

Un message sonore a ensuite été diffusé à deux reprises dans le stade pour demander que ces chants insultants cessent, sans quoi la rencontre ne pourrait pas reprendre. Le match a ensuite repris, mais les joueurs d’Albacete ont refusé de revenir sur la pelouse après la pause, par solidarité avec leur coéquipier insulté, ont indiqué plusieurs sources présentes au stade.

« C’est une nuit très triste pour le Rayo et le sport », a réagi le président du club, Raul Martin Presa, devant la presse dimanche soir. « Nous condamnons fermement les insultes qu’une partie des supporters, située au fond, a proférées en direction d’un joueur adverse. Nous ressentons de le peine et de la honte, après ce qu’il s’est passé », a regretté le dirigeant du Rayo, qui a indiqué avoir « parlé et embrassé Zozulya, parce que c’est un être humain et qu’il mérite le respect ».

Ni por racismo, ni por xenofobia, ni por violencia. La primera vez que se suspende un partido en España es por decir la verdad.



ZOZULYA ERES UN NAZI pic.twitter.com/Cpr8vt9fTJ — Bukaneros (@bukaneros92) December 15, 2019

Un lourd passif entre le club et le joueur

Le vice-président d’Albacete, Victor Varela, a pour sa part tenu à souligner « le comportement exemplaire du Rayo », solidaire du club visiteur. « Pendant la première mi-temps, des amis m’ont raconté que le joueur était en larmes et complètement effondré quand il a rejoint les vestiaires », a relayé le dirigeant d’Albacete devant la presse, dimanche soir. Une version pourtant mise à mal au vu des images montrant le joueur demander à la foule de continuer à l’insulter avec un sourire ironique en rentrant aux vestiaires.

L’avant-centre international ukrainien Roman Zozulya (30 ans) est déjà passé par le club de Vallecas, en banlieue sud-est de Madrid, en 2017. Il avait alors déjà été la cible de certains supporters du Rayo Vallecano situés à gauche de l’échiquier politique, qui l’accusaient de liens avec l’extrême-droite. Cela avait d'ailleurs conduit le Rayo à renoncer à son arrivée lors du mercato d’hiver.

Dans un portrait publié en 2017, Libération expliquait que le joueur « a fondé et financé la Narodna Armiya («armée populaire »), une milice armée active dans la région du Donbass [en Ukraine]. Sur Twitter, il a posé aux côtés de combattants, parfois avec un fusil-mitrailleur entre les mains, ou exhibant une écharpe à l’effigie de Stepan Bandera, un chef militaire allié des nazis en 1940. »