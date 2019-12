OM-Bordeaux EN DIRECT: Fort Alamo sur les cages de Costil...Payet a retrouvé ses jambes de 20 ans...

Fou comme le temps passe vite. C'était il y a quoi, dix mois à tout péter? Un match à his-clos d'une tristesse insondable entre un Marseille à l'agonie et un Bordeaux d'une médiocrité devenue presque habituelle pour ses supporters. Un but de Kamara, son premier pro, avait un peeu égayé cette soirée affreuse quand on aime le foot. L'affaire a bien changé depuis, et le Vélodrome devrait être incandescent pour célébrer une équipe qu'on n'a pas vu aussi cohérente en L1 depuis l'année miraculeuse avec Elie Baup, même si on n'oublie pas la deuxième saison de Roudi Garcia. En face, les Girondins ne perdent plus un match et viennent de mettre une rouste incroyable. Il faut croire que les deux coachs portugais apporter deux/trois petites choses à leurs joueurs