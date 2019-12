Montpellier-PSG EN DIRECT : Paris veut reprendre ses distances sur l'OM, suivez le match en live

Même avec une armada à faire trembler l'Europe (enfin, on attendra encore un peu pour ça), un déplacement à Montpellier n'est jamais chose aisée. L'une des équipes les plus solides du championnat (7e), un stade souvent bouillant, une défense quasi imprenable... Surtout qu'en ce moment, Paris enchaîne les matchs tous les trois jours et va sans doute, à quelques semaines des vacances, sentir un peu de fatigue par-ci par-là. Bref, on va probablement voir un duel très intéressant entre les Héraultais et le PSG. Soyez avec nous pour ne pas louper ça.

>> On se retrouve un peu avant 17h30 pour suivre tout ça