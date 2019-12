France - Danemark / Handball EN DIRECT: Début de match compliquée pour les Bleues... Grosses défense de chaque côté...

12h26: Mais ce n'est évidemment pas ce qui nous intéresse là tout de suite là maintenant. France-Danemark, a priori les Bleues ont tout ce qu'il faut pour gagner. Les Danoises sont une bonne nation du hand féminin mais rien de foufou non plus, on peut pas dire que ce soient des habituées des derniers carrés des grands tournois, par exemple.