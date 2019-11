17h55 : Hello les ami(e) s ! Le Chaudron va-t-il bouillir pour la dernière fois avec une dimension européenne cette saison ? C’est l’enjeu principal de la soirée pour les hommes de Claude Puel, qui accueillent en étant dos au mur le club belge de La Gantoise, ce jeudi (18h55). Mine de rien, la bande au mythique Laurent Depoitre ( coucou l'OL) caracole en tête du groupe I, avec trois points d’avance sur Wolfsburg et cinq sur l’ASSE et Oleksandria. Avant toute chose, on vous balance deux chiffres pour lancer cet avant-match qu’on va vous faire vivre dans la clémence du Forez (c’est ça ouais). A savoir six comme le nombre de titulaires en puissance blessés pour ce rendez, c'est à dire Debuchy, Saliba, Gabriel Silva, Hamouma, Khazri et Beric. Mais aussi trois, car ça va faire trois ans, le 8 décembre, que les Verts ont signé leur dernier succès en Ligue Europa (2-3 à Anderlecht). La Belgique leur a nettement moins bien réussi, le 19 septembre, à l’occasion du match aller (3-2). Allez, on compte sur Loïc Perrin and co pour relever le football français, qui a encore pris cher hier sur la scène européenne (et oui, on vous cause OL et Losc). Tschuiss la compagnie et rendez-vous dans une heure pour cette chère Ligue Europa.