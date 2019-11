Raheem Sterling a été écarté provisoirement de la sélection britannique. — Javier Garcia/BPI/REX/SIPA

L'entraîneur de l'équipe d'Angleterre Gareth Southgate a décidé lundi d'écarter Raheem Sterling du groupe retenu pour affronter le Monténégro jeudi dans un match pouvant lui assurer sa qualification à l'Euro-2020, à la suite d'une altercation avec un de ses équipiers.

Selon le Daily Mail, une «confrontation physique» a éclaté entre l'attaquant de Manchester City et le défenseur de Liverpool Joe Gomez lundi au centre d'entraînement de la sélection anglaise et les deux joueurs ont dû être séparés par des équipiers, au lendemain du choc tendu entre les deux équipes gagné par les Reds (3-1) en Premier League.

Huit buts en six matchs de qualifications

«Nous avons pris la décision de ne pas retenir Raheem pour le match contre le Monténégro jeudi», déclare Southgate dans un communiqué publié par la Fédération anglaise lundi soir.

«L'un de nos grands défis et l'une de nos grandes forces a été de réussir à protéger l'équipe nationale des rivalités de clubs. Malheureusement, les émotions du match d'hier (dimanche) étaient toujours vives», ajoute le sélectionneur au lendemain de la victoire qui donne à Liverpool 9 points d'avance sur le champion en titre.

«Je pense que nous avons pris la bonne décision pour l'équipe. Maintenant que la décision a été prise avec l'accord de l'ensemble de l'équipe, il est important que nous soutenions les joueurs et nous concentrions sur le match de jeudi soir», conclut-il. Sterling a été l'un des joueurs clés de l'Angleterre lors des qualifications pour l'Euro-2020. Il a inscrit 8 buts en 6 matches.

L'attaquant des Citizens en a pris son partie sur les réseaux sociaux, mettant ça sur le dos de la tension inhérente au foot de haut niveau: «Joe et moi sommes OK, nous comprenons tout le deux que c'était un moment chaud de 5/10 secondes, et nous sommes passés à autre chose. N'en faisons pas quelque chose de très important».