Stade Toulousain – Clermont : L’ASM va-t-elle enfin réagir face à un champion de France ultra-réaliste ? Vivez le match en direct

23e: ON ARRETE TOUT ET ON ADMIRE !!! QUEL ESSAI DE ROMAIN NTAMACK ! La révélation mondiale de l'année récupère son propre coup de pied et estourbit à coup de reins la moitié de l'équipe clermontoise avant d'aplatit entre les poteau. C'est l'essai du bonus ! Bien sûr, il est transformé. 24-0 en 24 minutes.