Masters de Paris-Bercy EN DIRECT: Un match très décousu... Un peu trop, même, pour s'enflammer... Suivez Monfils-Paire avec nous

Salut les Minutos, un peu de tennis pour faire passer le déjeuner, ça vous dit ? Au menu, on vous propose un petit Gaël Monfils vs Benoît Paire, parce que oui, nous on est comme ça, on aime vous vendre du rêve. On s’attend à un duel accroché entre les deux Français : le premier est encore en lice pour jouer le Masters de fin d’année et le second sort d’une bonne entame de tournoi face à Dzumhur. Là, comme ça au doigt mouillé, on mise sur un succès de la Monf', mais Bercy est un tournoi imprévisible où même Jérémy Chardy est capable de sortir le meilleur joueur du moment (coucou Medvededv). Donc la logique, ça va 30 secondes mais ça suffit pas.

>> Rendez-vous dans quelques minutes pour le début du match