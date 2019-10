OM-PSG féminin EN DIRECT : Les Marseillaises poussent pour en marquer un petit... L'ambiance est très calme depuis le départ des Winners

Bonjour à tous ! Vous rêviez d’un Classico encore plus déséquilibré que celui qui verra Jordan Amavi défier Kylian Mbappé​, ce dimanche à 21 heures ? Restez dans le coin : le Classico féminin, qui oppose l’OM au PSG, cet aprèm, a – sur le papier – la tronche d’un match joué d’avance. Les Parisiennes marchent sur le championnat avec six victoires en six matchs, 24 buts marqués pour un seul encaissé. Les Marseillaises, de retour en D1, ferraillent pour le maintien et n’ont gagné que deux matchs cette année. Mais en mars 2017, elles avaient battu l’ogre parisien à domicile. Et l’ambiance promet d’être chaude à l’OM Campus, où les places sont exceptionnellement gratuites, ce dimanche. Le coup d’envoi sera donné à 14h45, à toute !