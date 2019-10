C'est peut-être le seul héritage vaguement potable de l'ère Sylvinho à l'OL. Un bilan comptable qui permet encore d'espérer une qualification en 8es de finale de la Ligue des champions pour la deuxième année d'affilée, alors que rien ne laisse pour l'instant penser que Lyon reviendra la saison prochaine. Encore faut-il éviter de relancer Benfica. L'équipe lisboète ne met plus un crampon devant l'autre en Europe ces dernières saisons, et elle n'a pas pris un point sur les deux premiers matchs. Mais Lyon n'est-il pas le club qui relance le mieux les losers de toute espèce? On jettera aussi un oeil à Lille, qui est un peu dans la même situation que le Benfica. Quelques promesses, mais une grosse naïveté défensive et aucun point marqué. C'est ce soir ou jamais pour les hommes de Galthié.