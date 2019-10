Cette fois, Simone Biles est seule au monde : l'irrésistible championne américaine s'est emparée seule du record de médailles mondiales en s'offrant ses 24e et 25e, les deux en or, dimanche à Stuttgart (Allemagne). La voilà sur orbite pour les JO-2020. La veille, Biles (22 ans) avait égalé le record établi par la légende bélarusse Vitaly Scherbo (23) dans les années 1990 en s'imposant au saut. Il lui a fallu moins de 24 heures pour le dépasser et même s'échapper. En moins de deux heures, la petite bombe texane a survolé les finales de la poutre et du sol dimanche.

Scherbo enfin détrônée

Et c'est assez rare pour être souligné : c'est de manière démonstrative qu'elle a accueilli son premier sacre de l'après-midi, sourire éclatant et poing jeté en l'air, avant de tomber dans les bras de son entraîneur français Laurent Landi. Dans le détail, la quadruple championne olympique en titre este désormais à la tête d'une collection de 19 médailles d'or mondiales, trois en argent et trois en bronze.

When @Simone_Biles won her first World’s AA title, my co-coach was worried that she had peaked too early for Rio. My response was “maybe she will become the greatest of all time”. So proud of you today (and all days) Simone! pic.twitter.com/ZWKci2VzSV — Aimee B (@Salto_Coach) October 13, 2019

Sur les agrès allemands, Biles n'a eu de cesse d'enrichir le record de médailles d'or mondiales qu'elle détient depuis 2018. Jamais un ou une gymnaste, avant elle, n'en avait conquis plus de douze. Jamais, non plus, elle n'avait glané autant d'or - cinq titres en l'occurrence (sur six possibles) - en un seul rendez-vous mondial. Jusque-là, elle avait culminé à quatre, à trois reprises (2014, 2015 et 2018). Outre le sol, la poutre et le saut, Biles a dominé le concours général et celui par équipe, avec ses coéquipières américaines plus tôt dans la semaine.

Cinq couronnes sur six

Seules les barres asymétriques, le seul agrès dont elle n'a jamais été sacrée championne du monde, lui ont résisté une fois de plus : elle ne s'est classée "que" cinquième de la finale samedi.Cette razzia dorée la met idéalement sur orbite à neuf mois des JO-2020, où elle pourrait tirer sa révérence, à 23 ans. S'il fallait encore en rajouter, rappelons qu'elle était devenue jeudi la première gymnaste de l'histoire quintuple championne du monde du concours général. Seul le Japonais Kohei Uchimura a fait mieux, avec six titres mondiaux, côté messieurs.

A la poutre dimanche, Biles s'est imposée avec une excellente note de 15,066, devant deux Chinoises, Liu Tingting (14,433) et Li Shijia (14,300). Au sol, Biles était la dernière des huit finalistes à s'élancer. Avec un score de 15,133, elle a devancé une autre Américaine, Sunisa Lee (14,133) et la Russe Angelina Melnikova (14,066). Et quelle plus belle conclusion qu'une ultime représentation du "Biles II", son hallucinante acrobatie au sol, précisément un double salto avec une triple vrille, pouvait-elle offrir ? Engagée dans les deux finales, la Française Mélanie De Jesus Dos Santos s'est classée à chaque fois cinquième.

J.L. avec AFP