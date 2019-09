Cavani forfait à Istanbul — Alfonso Jimenez/REX/SIPA

Edinson Cavani met beaucoup de temps à revenir. Alors qu'on l'annonçait de retour avant Kylian Mbappé, l'attaquant uruguayen n'est toujours pas réapparu sur les terrains, plus d'un mois après sa blessure lors du match de Ligue 1 face à Toulouse. Et ce ne sera pas pour mardi, puisque Cavani ne fait pas partie du groupe parisien qui se déplace à Istanbul pour y affronter Galatasaray, mardi soir en Ligue des champions.

Neymar, qui purge son deuxième et dernier match de suspension, n'en sera pas non plus. En revanche, Mbappé, revenu sur les terrains ce week-end face à Bordeaux, sera de la partie. Il pourrait même être titulaire en pointe.