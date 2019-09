C'est le genre de match auquel on ne fait pas trop gaffe, mais qui peuvent créer une bascule dans la saison. L'OM et Rennes, respectivement 7e avec 12 points et 9e avec 11, remonteraient vers le haut du classement et juste en dessous du podium en cas de victoire. Sauf qu'il n'y en a qu'un qui peut gagner. L'OM est en peu dans le dur ces derniers temps, avec un nul assez misérable à Dijon le week-end prochain. Mais bon, avec Benedetto l'homme à tout faire, tout peut arriver.

>> On se retrouve vers 20h30 pour suivre ce match