Ligue 1 EN DIRECT: Montpellier va-t-il plonger Strasbourg dans la crise ? Suivez le match avec nous...

14h45 : Bonjour et bienvenue à la Meinau ! C'est dimanche, il fait bon, c'est idéal pour un match de Ligue 1. Ce n'est que la 8e journée de championnat mais la rencontre entre Strasbourg et Montpellier compte déjà. Surtout côté alsacien. Les hommes de Thierry Laurey ont perdu mercredi à Lille (2-0) et sont 18es avec six petits points. Autant dire qu'ils ont un besoin urgent de victoire. En tribunes, le technicien, héros de la Coupe de la Ligue au printemps dernier, est de plus en plus critiqué. Une défaite pourrait encore accélérer cette rupture pour l'instant partielle. Côté héraultais, ça va bien mieux. Les partenaires d'Andy Delort restent sur un succès dans le derby contre Nîmes (1-0) et pourraient grimper au pied du podium en cas de succès.