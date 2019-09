Bonjour m’sieurs dames, et bienvenue pour cette rencontre de la 5e journée de Ligue 1 dans le Chaudron entre l'ASSE et le TFC ce dimanche (17 heures). Avant de se lancer dans leurs retrouvailles avec la Ligue Europa jeudi en Belgique (contre la Gantoise), les Stéphanois doivent songer à décoller au classement en championnat. 16es avec un seul succès, les partenaires de Loïc Perrin sont jusque-là loin de leur rang et de leur ambitieux mercato estival. Les recrues Moukoudi, Trauco, Palencia, Boudebouz, Aholou, Youssouf, Cabaye et Bouanga ont déjà toutes pu porter le maillot vert en L1 mais sans réussite collective pour l’instant. Même les pièces maîtresses de la belle saison passée Wahbi Khazri et Yann M’Vila sont très loin de leur meilleur niveau depuis la reprise. En face, Toulouse (12e) compte trois points de plus que l’ASSE, grâce notamment au prometteur début de saison de Jean-Victor Makengo et Efthymios Koulouris (2 buts chacun). Et évidemment, l’une des curiosités sera le retour dans le Chaudron du toujours remuant Max-Alain Gradel, « notre Cristiano Ronaldo » selon Alain Casanova. Et ouais, rien que ça.