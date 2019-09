Le XV de France — Yann COATSALIOU / AFP

Est-ce un mauvais présage? Le XV de France est arrivé dimanche matin en terres japonaises pour le mondial de rugby en même temps qu'un violent cyclone tropical, Faxai, qui menace de frapper dimanche en fin de journée Tokyo, où les autorités ont mis en garde les habitants contre des vents et des précipitations qui pourraient atteindre un niveau « historique ».

A quinze jours de leur premier match, les Bleus ont donc posé pied à terre au Japon, qui accueille pour la première fois le Mondial de rugby.

« La France arrive et on annonce un typhon sur Tokyo, comme par hasard », souriaient des twittos. Accompagné de rafales de vent pouvant atteindre 216 km/h, le typhon devrait atteindre les zones côtières situées près de Tokyo entre dimanche en fin de journée et lundi matin, selon l'Agence météorologique japonaise.