Sofiane Oumiha, le boxeur toulousain. — Roman Vondrous / AP / Sipa

Sofiane Oumiha va disputer les championnats du monde de boxe amateurs, qui débutent samedi à Ekaterinbourg, deux avant après avoir été titré en Allemagne.

Le Toulousain a changé de catégorie, pour passer des -60 kg aux -64 kg.

Sa grande ambition : devenir champion olympique en 2020 à Tokyo, quatre ans après l’argent de Rio.

Arbitrage erratique, affaires de corruption… Empêtrée dans ses problèmes de gouvernance, la boxe a malgré tout réussi à sauver sa place dans le programme olympique lors de la dernière session du CIO, fin juin à Lausanne. Sofiane Oumiha pourra donc viser le plus beau des titres l’an prochain à Tokyo, quatre ans après l’argent de Rio.

Mais auparavant, le Toulousain de 24 ans va tenter de conserver son titre de champion du monde amateurs à Ekaterinbourg, en Russie (de samedi au 21 septembre). L’ancien poids léger, titré en 2017 chez les moins de 60 kg, combat désormais en moins de 64 kg (super-légers). Un peu plus de deux mois après la déception de la finale perdue aux Jeux Européens de Minsk, en Biélorussie, Oumiha assure être « passé à autre chose ».

Comment envisagez-vous ces championnats du monde ?

C’est l’un de mes objectifs de l’année, à un an des Jeux. Je combats dans une nouvelle catégorie et j’ai dû prendre un peu de masse, même si au final ça n’a pas changé grand-chose. Mais pourquoi ne pas ramener un deuxième titre de champion du monde ?

Le but principal, cela reste le titre olympique l’an prochain…

L’objectif, dans un premier temps, ce sont les qualifications olympiques [deux tournois sont programmés, en mars 2020 à Londres puis en mai 2020, sans doute à Paris]. Mais effectivement, si j’ai fait le choix de rester en boxe olympique, c’est aussi pour décrocher cette médaille d’or à Tokyo.

Justement, les autres médaillés français à Rio (dont Tony Yoka et Estelle Mossely) sont passés professionnels après les Jeux. Est-ce un regret de ne pas les avoir imités ?

Non, c’est une décision réfléchie. C’est pour cela que j’ai laissé « couler » du temps après les JO. Et après les championnats du monde (en 2017), j’ai pris cette décision.

Comment se porte le « Boxoum », le club que vous avez créé dans le quartier Papus voici un an ?

C’est top ! Cela prend un peu plus d’ampleur chaque jour. Nous sommes plus de 150 licenciés. C’est satisfaisant à titre personnel.

Quelques mois après les JO de Rio, vous expliquiez ne pas avoir de source de revenus. Où en êtes-vous sur ce point ?

Je n’ai plus de problème à ce niveau, grâce à des partenaires privés. Je réussis à me débrouiller et je suis dans les meilleures conditions pour ma quête olympique. Je peux me concentrer entièrement sur la boxe.

Passerez-vous professionnel après les Jeux de Tokyo ?

Je ne sais pas encore, mais je pense que oui.