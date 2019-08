BASKET Un match étrange, au cours duquel les deux équipes n'ont pas joué à fond non plus

Le pivot français Rudy Gobert, ici face à l'Italie en match de préparation au Mondial en Chine, le 25 août 2019. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Et une défaite pour conclure. A quatre jours de leur entrée en lice dans le Mondial, les basketteurs de l'équipe de France se sont inclinés 61-56 face à la Serbie, ce mardi. Dans un match étrange, les deux équipes n'ayant visiblement pas envie de montrer tous leurs atouts, les Bleus ont d'abord fait la course en tête, avant de baisser de pied après la pause.

Les Serbes parmi les grands favoris

Les deux rivaux avaient laissé des éléments-clefs sur le banc, Nando De Colo côté français, Bogdan Bogdanovic et Nemanja Bjelica côté serbe. Evan Fournier et Nicolas Batum sont restés sur le banc lors des dernières minutes, preuve que le résultat final n'avait guère d'importance.

Difficile donc d'en tirer des conclusions mais on notera qu'avec deux joueurs de NBA en réserve, leur star Nikola Jokic jouant à deux à l'heure et leur géant Boban Marjanovic (2,21 m) utilisé seulement une mi-temps, les vice-champions olympique, du monde et d'Europe se sont quand même débrouillés pour l'emporter. Ils font partie des grands favoris de la compétition.

Maledon et Okobo out ?

Côté français, le sélectionneur Vincent Collet va annoncer très vite les noms des deux joueurs qui reprendront l'avion pour l'Europe. Le jeune meneur Théo Maledon, qui n'était pas sur la feuille de match, était à coup sûr l'un d'eux. Pour la dernière place, Élie Okobo a eu un gros temps de jeu face aux Serbes mais n'a pas convaincu (4 points). S'il était le dernier joueur écarté, le groupe partirait avec seulement deux meneurs (Andrew Albicy et Frank Ntilikina), les arrières Nando De Colo et Paul Lacombe pouvant assurer quelques relais sur ce poste en cas de besoin.

Les Bleus vont maintenant faire un long vol de Shenyang (nord) à Shenzhen (sud), où ils affronteront l'Allemagne dans leur premier match du Mondial dimanche à 14h30 heure française. Une rencontre à suivre en direct sur notre site, évidemment. Avec Beber aux commandes.