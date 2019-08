Strasbourg-Rennes EN DIRECT : Les Alsaciens ratent le penalty de l'égalisation...

Salut à tous ! Il y a du soleil, il fait bon, le rôti du dimanche est digéré et la pelouse est en parfait état... Que demander de plus avant ce Strasbourg-Rennes à la Meinau ? Les Bretons arrivent avec le torse à l'air et les pecs sortis après leur très beau succès dimanche dernier face au champion en titre, le PSG (2-1). Quant aux Alsaciens, ils ne sont pas mal non plus. Jeudi, ils ont tapé Francfort en barrage aller de la Ligue Europa (1-0) et se rendront donc jeudi prochain en Allemagne avec ce petit avantage. En Ligue 1, c'est moins reluisant après deux matchs nul, contre Metz (1-1) et à Reims (0-0). Les hommes de Thierry Laurey ont clairement besoin de points cet après-midi.