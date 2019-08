DÉCORATION Inscrit sur la liste du Basket Hall of fame depuis 1971, l’ancien sportif avait gagné six titres NBA avec les Boston Celtics dans les années 1950 et 1960

Le président américain Donald Trump remettant la médaille de la Liberté à Bob Cousy, le 22 août 2019 à la Maison-Blanche. — Alex Brandon/AP/SIPA

Le basket était à l’honneur jeudi à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump a remis la médaille de la Liberté à Bob Cousy, 91 ans, véritable légende dans son sport, vainqueur de six titres NBA avec les Boston Celtics dans les années 1950 et 1960. En lui remettant cette médaille, plus haute décoration civile des Etats-Unis, il a évoqué un joueur au « talent unique » et retracé les principales étapes d’une « vie incroyable ». « Tout au long de sa carrière, Bob a été une voix contre le racisme », a aussi souligné M. Trump.

Des parents français

Très ému, l’ancien meneur de jeu a laissé échapper quelques larmes en lisant son discours. « C’est la raison pour laquelle vous ne devriez pas inviter de vieux messieurs à la Maison-Blanche », a-t-il lancé dans un sourire. « Nous sommes trop émotifs… ». Debout à côté de Donald Trump, il a affirmé que ce dernier était « le président le plus extraordinaire » qu’il ait connu.

L’ancien joueur, né de parents français ayant émigré aux Etats-Unis, est un habitué des lieux. Dans un entretien accordé à NBA.com, il a raconté qu’il s’agissait de sa septième invitation à la Maison-Blanche, sa première visite remontant à 1954, sous la présidence de Dwight Eisenhower.