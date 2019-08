10h05: Aréola a perdu gros…

C’est peu dire que la situation d’Alphonse Aréola est inconfortable au PSG en ce début de saison. Après la défaite à Rennes, les deux buts encaissés sur ses deux seules frappes concédées et les propos de Thomas Tuchel en conf' à son sujet, l’international français a de quoi s’inquiéter pour son avenir. Selon L’Equipe, les dirigeants parisiens ont décidé d’accélérer dans leur quête d’un portier titulaire. Et comme on le répète depuis des mois, la piste la plus chaude mène à Gianluigi Donnarumma. Selon nos confrères, le PSG pourrait même accélérer dans les prochains jours et faire une première offre à l’AC Milan.