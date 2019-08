Lyon-Angers EN DIRECT: La merveille d'Aouar et le doublé pour Memphis... L'OL se balade... Suivez OL-Angers en live avec nous

45': Ah oui, j’allais oublier de parler du troisième but. Déjà moralement en dessous de tout après le second but de l’OL, les Angevins reculent et laissent Aouar avancer plein axe jusqu’à l’entrée de la surface. Le petit milieu de terrain décale ensuite le plus tranquillement du monde Memphis sur sa gauche, qui n’a plus qu’à allumer une saucée et battre Butelle de près.