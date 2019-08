Adrien Thomasson tête basse : le RC Strasbourg a raté sa deuxième période contre Metz dimanche. — PATRICK HERTZOG / AFP

La langue de bois ? Dimitri Liénard ne connaît pas. Le milieu de terrain strasbourgeois n’y a pas dérogé, dimanche après le nul contre Metz (1-1). « Ça fait chier parce qu’on voulait gagner ce premier match à domicile », a lancé le joueur, à peine remis de ses émotions.

Elles ont été à double tranchant pour cette première journée de Ligue 1. Il y a d’abord eu la joie, sur cette passe décisive à destination pour Adrien Thomasson, un centre parfaitement donné (1-0, 21e) ; puis de l’étonnement, à voir que l’arbitre-assistant ne levait pas son drapeau quand il partait seul au but. Le natif de Belfort a battu Oukidja d’une lourde frappe, a eu le temps de célébrer son but… Et le bad trip a commencé. But refusé pour hors-jeu évident et deuxième période pleine de frustration à voir les Lorrains bloquer son équipe.

« Je n’avais pas vu Matz (Sels) faire un arrêt… »

« C’est dommage, on était déçu dans le vestiaire car on avait fait une très bonne première période, reprend Dimitri Liénard. On avait réussi à ouvrir le score, on s’était dit qu’il fallait rester sérieux et mettre ce deuxième but. On ne voyait pas trop comment Metz pouvait nous mettre hors de position car à part deux coups de pied arrêtés en première période, je n’avais pas vu Matz (Sels) faire un arrêt… »

Mais le Racing est donc passé à côté de ses 45 dernières minutes et ressort refroidi de ce match. « Metz a mieux joué aussi, il faut le reconnaître », admet le coach alsacien Thierry Laurey. « Nous, on a été moins performants, moins bons techniquement. » Une affaire de fatigue après la victoire de jeudi à Plovdiv, en Ligue Europa (1-0). Ce ne peut être exclu même si les Strasbourgeois ont aussi manqué d’idées pour percer un adversaire bien organisé.

Fofana absent au moins trois semaines ?

La sortie sur blessure de Youssouf Fofana (20e), victime d’un tacle en retard de Delaine, a aussi déséquilibré ce Racing-là. « Dans le règlement, quand un joueur se fait arracher par-derrière et ne peut pas reprendre le jeu, c’est rouge non ? », s’est agacé après la partie Liénard. Son coach l’a rejoint en parlant d’un « attentat » à propos du geste du défenseur grenat, averti sur le coup.

🎙️ Thierry #Laurey : "La faute sur @fofana22_ est un attentat. On perd Youssouf sur cette action. Je crains que ce soit grave mais on va attendre les examens."#RCSAFCM (1-1) — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) August 11, 2019

Quant au milieu du Racing, il déambulait hier soir avec des béquilles et une grosse attelle autour de sa cheville gauche. Combien de temps sera-t-il absent ? « Le médecin a dit trois semaines mais je pense moins. Les ligaments sont touchés mais pas arrachés », a-t-il dit, optimiste. Sans non plus cacher sa déception après le match nul.

« Ca ne pardonne pas de ne pas marquer dans nos temps forts », a résumé Jonas Martin, sans s’alarmer. « Tout n’est pas à jeter, loin de là. » Thierry Laurey est allé dans son sens : « Ce match est un stop mais on a pris un point quand même », conclut le technicien, lui aussi le visage fermé. Comme si le Racing avait surtout perdu deux points ce dimanche contre Metz.