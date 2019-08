10h40: "Hello Liver, trop fort Man U d'avoir réussi à vendre Lukaku, vraiment je les félicite pour cet exploit. (d'ailleurs le psg pourrait en demander une partie car son match retour au parc a dut faire grimper sa cote) Mais il y a un truc que je comprends pas, ils ont quoi comme attaque? ils ont plus que Sanchez, Rashford et Martial... le premier a oublié son football dans son casier de l'emirates stadium et Martial a jamais fait une saison pleine.. c'est ultra faible pour une équipe du standing de Man U non?"

>> Salut @Fouco ! Ecoute, je ne m'étais même pas fait la réflexion, mais en effet, ça risque de devenir vraiment léger, pour ne pas dire carrément flippant, en attaque du côté de Man U. Mais si tu veux mon avis, et je ne vais même pas te laisser le choix, je sens bien venir une belle offre scandaleuse pour Moussa Dembélé. C'était les bruits de couloir ces derniers jours en cas de vente de Lukaku. On y est. JMA aime ça.