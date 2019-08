Mercato EN DIRECT: Dybala et Coutinho finalement proches de Tottenham... Les Anglais vont faire sauter la banque... Suivez les transferts en live

10h50: Une approche anglaise pour Sanson ?

Selon La Provence, plusieurs clubs anglais se pencheraient sur le cas de Sanson, notamment Crystal Palace et Everton.

>> L'avis de la rédac (enfin, non, mon avis): il faut voir le prix, mais comme il reste un tout petit peu plus de 48 heures avant le bouclage en Premier League, c'est clairement le moment de sortir la carte « pigeon » et de demander une blinde. Perso, je suis l'OM, je le vends tous les jours. J'ai vu quelques matchs de prépas de l'OM, et je ne le sens pas, mais aloprs pas du tout le Morgan. Foncièrement, ce n'est pas un mauvais joueur, loin de là, mais à mon sens il n'est vraiment plus compatible avec l'OM. D'autant qu'une partie du public a commencé à le prendre en grippe et sa jauge de confiance est pas loin du niveau 0.