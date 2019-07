Pas grand monde ne l’avait vu venir, mais Simona Halep était injouable, samedi sur le Center Court de Wimbledon. La Roumaine a littéralement démoli Serena Williams pour s’offrir son premier titre sur le gazon anglais, un peu plus d’un an après son premier titre majeur, à Roland-Garros. 6-2, 6-2 en même pas une heure de jeu. Propre, net, efficace.

Hail Halep 🇷🇴



The Romanian becomes our new champion after defeating Serena Williams 6-2, 6-2 with a magical performance #Wimbledon | #JoinTheStory pic.twitter.com/wkKcGAl1Ny