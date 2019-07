Côte d'Ivoire - Algérie / CAN EN DIRECT: Gradel touche le poteau… Les Elephants dangereux en contre…

C'est l'équipe frisson de cette Coupe d'Afrique des nations. L'Algérie, emmenée par Mahrez, Feghouli, Belaili, Bennacer et Bounedjah, a séduit tous les observateurs depuis le début de la compétition. En quarts, la team DZ a étrillé la Guinée (3-0) et s'avance comme favori après l'élimination de l'Egypte et du Maroc. Outsider, la Côte d'Ivoire se cherche encore et n'a pas livré de prestation convaincante. C'est le moment où jamais. Tout ça nous promet une grosse rencontre. A vivre ensemble.

>> Rendez-vous dès 17h45 pour suivre ce quart de finale de la CAN