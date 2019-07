Espagne-France / EuroBasket féminin EN DIRECT: Dominées, les Bleues ont 10 minutes pour renverser la donne... Suivez la finale...

C’est LE classique du basket, chez les hommes comme chez les femmes ! Quoi de mieux qu’un bon vieux France-Espagne pour une finale âpre et (certainement) à suspense. Après 2013 et 2017, c’est donc la troisième fois lors des quatre dernières éditions que Françaises et Ibères se retrouvent pour le titre. Avantage Espagnoles (2-0) mais une chose a changé cette année… La montée en puissance de la prodige Marine Johannès. Céline Dumerc la trouve même « bien meilleure » qu’elle. C’est dire ! La future joueuse des New York Liberty devra quand même être bien épaulée pour glaner un troisième titre européen, face aux impressionnantes Cruz, Ndour & Co.

» On se retrouve à 20h15 pour ce « Clasico » du basket