Angleterre - Suède / Coupe du monde féminine EN DIRECT: Jakobsson double la mise... Les Anglaises à la rue complet...

La Coupe du monde féminine arrive à son terme. En attendant la grande finale, dimanche à Lyon, Anglaises et Suédoises, respectivement battues par les Etats-Unis et les Pays-Bas en demi-finales, vont se disputer la médaille de bronze de la compétition cet après-midi. Un match jamais facile à appréhender, entre déception de ne pas être à cette grande finale et envie de bien terminer. L'Angleterre a l'occasion d'égaler sa meilleure performance dans un Mondial (3e en 2015) et la Suède de monter pour la quatrième fois sur un podium. Ce serait toujours ça de pris, avant d'aller «bronzer la semaine prochaine», comme le dit Phil Neville.

>> Rendez-vous vers 16h45 pour cet avant-dernier match de la Coupe du monde...