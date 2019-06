France - Etats-Unis / Coupe du monde féminine EN DIRECT. Les Bleues pour l'exploit d'une vie, suivez le match en live

Cette fois, c'est l'heure. Les Bleues ne peuvent plus se cacher, plus espérer une défaillance de l'adversaire, plus compter sur les arbitres pour un penalty généreux. C'est le grand match, une sorte de finale avant l'heure contre la meilleure équipe du monde et championnes du monde en titre, les Etats-Unis. Dans un Parc des Princes plein à craquer, les Bleues joueront sans doute ce qui ressemble au match le plus important de l'histoire du football féminin hexagonal. Oui, rien que ça. Alors allez Eugénie, Wendie, Gaetane, Katidiatiou et toutes les autres, c'est le jour ou jamais.

>> On se retrouve à partir de 19h30 pour faire monter tranquillement l'ambiance avant ce match de dingues