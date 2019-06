Des parents en sont venus aux mains à un match de baseball d'enfants de 7 ans, le 15 juin 2019 dans le Colorado. — LAKEWOOD POLICE

La police est « dégoûtée » par leur comportement. Une quinzaine de parents ont participé à une bagarre générale à un match de baseball d’enfants de 7 ans, près de Denver, samedi dernier. Apparemment, les coups de poing sont partis après une décision polémique de l’arbitre âgé de… 13 ans.

« Ces entraîneurs et ces parents, mécontents d’une décision de l’arbitre de 13 ans, ont envahi le terrain et ont commencé à se battre », indique la police de Lakewood. Qui demande l’aide du public pour identifier les individus impliqués dans la bagarre, principalement des hommes, mais aussi quelques femmes. La police s’intéresse notamment à l’homme en short vert, auteur d’un violent coup de poing au niveau de la tempe qui a envoyé un adversaire à terre.

Plusieurs blessés

Selon les autorités, plusieurs personnes ont été légèrement blessées, et une plus sérieusement. « Les adultes sont censés être des mentors et ce genre de spectacle se produit… », s’est désolé le porte-parole de la police.

Bear Creek Junior Spots Association, qui organise ces matchs estivaux, a fait part de sa « colère » et de sa « honte ». La saison est terminée pour les deux équipes, et les parents impliqués seront interdits de match « indéfiniment ».