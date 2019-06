Australie-Brésil / Coupe du monde féminine EN DIRECT: Les Aussies commencent fort... Mais Marta monte en puissance...

Alerte rouge pour l'Australie. Les «Matildas», qui font partie des gros outsiders de ce Mondial, sont déjà en danger d'élimination. Après leur défaite surprise en ouverture face à l'Italie, elles jouent leur survie, et malheureusement pour elles c'est contre le Brésil. On a connu plus simple, évidemment. Les Brésiliennes ont elles bien entamé la compétition, mais sans que l'on puisse en tirer de conclusion, la Jamaïque étant trop faible pour cela. Tout est possible dans ce match, qui constitue l'une des plus belles affiches de ce premier tour, tous groupes confondus.

>> On se retrouve à partir de 17h30 pour suivre ça ensemble...