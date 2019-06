Stade Toulousain-La Rochelle EN DIRECT: Guitoune trouve déjà la faille... Les Jaune et Noir n'existent pas pour l'instant (0-0)

Salut à touuuuuuuuuuuuuus ! Préparez bouteille d’eau et serviette car ça s’annonce chaud ce samedi soir au Matmut Atlantique pour la première demi-finale du Top 14 entre Toulouse et La Rochelle. Le soleil est de retour et surtout, deux des plus belles attaques ont rendez-vous à partir de 21h. Soyez prêt, ça risque de partir très fort !