Hello les minutos ! On est reparti pour un tour. Début des huitièmes de finale ce dimanche à Roland Garros, avec notamment Roger Federer et Rafael Nadal au programme sur le Central. La journée se terminera avec l'un des deux derniers Français en lice, Benoit Paire, qui va retrouver son tombeur de l'année dernière, le Japonais Kei Nishikori, sur le Suzanne-Lenglen. D'ici-là, on surveillera aussi les performances de Wawrinka et Tsistsipas et le match entre Stephens et Muguruza.

>> On se retrouve à partir de 11 heures pour suivre tout ça tranquillement