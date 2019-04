FOOTBALL Un affrontement a eu lieu entre les supporters rivaux du Sao Paulo FC et des Corinthians quelques heures avant le derby

Images d'archives d'un match sous tension entre le Sao Paulo FC et les Corinthians, le 21 janvier 2017. — John Raoux/AP/SIPA

« Quatorze personnes ont été blessées, dont trois par balles, lors d’affrontements ce matin dans la ville de Ferraz de Vasconcelos », à environ 30 km du centre de Sao Paulo, a rapporté le Secrétariat à la sécurité publique de l’État de Sao Paulo, au Brésil, dans un communiqué.

Des vidéos diffusées par la presse locale – qui identifient les personnes impliquées comme des fans des Corinthians et du Sao Paulo FC – montrent un groupe d’hommes armés de bâtons avançant dans une direction et fuyant ensuite devant ce qui semble être des coups de feu.

Un match ouvert seulement aux supporters de l’équipe hôte

La police militaire, venue pour contenir la situation, a arrêté cinq personnes mais n’a pas communiqué de détails sur la façon dont l’affrontement a commencé ni sur le nombre de participants de chaque camp impliqués.

Sao Paulo FC et les Corinthians disputent dimanche le match aller de la finale du championnat de l’Etat de Sao Paulo. Le retour se joue dimanche 21 avril.

Le match, qui a lieu au stade Morumbi du Sao Paulo FC, n’est ouvert qu’aux supporters de l’équipe hôte, selon un règlement du gouvernement appliqué lors de tous les classico depuis 2016, après de sérieux affrontements entre supporters de Palmeiras et des Corinthians qui ont fait un mort et des dizaines.