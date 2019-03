Romain Bardet — Christophe Ena/AP/SIPA

On peut craindre le gros coup dur pour Romain Bardet. Pris dans une grosse chute en descente à 40 kilomètres de l'arrivée de la dernière étape du Tour de Catalogne, Romain Bardet a été emmené à l'hopital dans la foulée, selon AS. Sonné mais conscient, Bardet se tenait l'épaule et l'on pourrait crainde une fracture de la clavicule pour le leader de l'équipe AG2R. Une telle blessure rendrait sa participation au Tour de France, qui démarre dans une centaine de jours, plus qu'improbable.

Après une chute massive dans le peloton, les Français Bardet et Barguil abandonnent lors de la 7e étape du Tour de Catalogne #VoltaCatalunya pic.twitter.com/WlwfKa38PF — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) March 31, 2019

Pris aussi dans la chute, Warren Barguil ne souffre lui que de « plaies au genou et au coude mais rien de cassé », a précisé son équipe Arkéa Samsic.