Roxana Maracineanu n'a pas particulièrement goûté sa soirée classico au Parc des Princes. Invitée de France Info samedi matin, la ministre des Sports assure avoir entendu des chants « inadmissibles » de la part des supporters parisiens. « Ils criaient contre Marseille au lieu d’encourager leur équipe. J’ai entendu des choses horribles sur Marseille, explique-t-elle. Apparemment c’est historique mais je n’emmènerai pas mes enfants dans un match comme ça pour qu’ils me demandent ‘mais maman, que sont-ils en train de chanter' ? ».

La ministre dénonce mais veut aussi agir. « J’encourage la Ligue, et j’y travaille avec Nathalie Boy de la Tour, pour qu’il y ait des pénalités et que les clubs deviennent plus responsables » avance-t-elle, avant de préciser qu'elle va réunir des associations de supporters la semaine prochaine. « C’est essentiel qu’il y ait des ambiances dans un stade, sans aller dans ces dérives de violence et de propos racistes qu’on entend parfois », conclut-elle.