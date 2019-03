Martin Fourcade lors de la poursuite de Nove Mesto, en République Tchèque, le 22 décembre 2018. — Lubos Pavlicek/AP/SIPA

Voilà qui est plutôt une bonne nouvelle. Dans le doute sur son état de forme après une saison plus que moyenne, Martin Fourcade semble avoir retrouvé des jambes au moment opportun puisque selon l'Equipe, il sera aligné sur le relais mixte jeudi, épreuve qui ouvrira les Mondiaux d'Ostersund. L'équipe sera composée de Julia Simon, Anaïs Chevalier, Simon Desthieux et donc Martin Fourcade (on vous commentera cette course en live, d'ailleurs).

Fourcade, à court de jambes depuis le début de la saison, a fait l'impasse sur la tournée en Amérique du Nord pour faire le plein d'énergie avec ces Mondiaux en Suède. Il y a quelques jours, il avait réalisé le meilleur temps à ski de l'équipe de France sur une épreuve d'entraînement chronométrée.